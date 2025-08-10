Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Efter tabben – ber om ursäkt: ”Det var dåligt”

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Trelleborg förlorade med 2–0 mot Umeå.
    Då stod TFF-keepern Mathias Nilsson för en rejäl tabbe som resulterade i ett rött kort.
    – Jag bad om ursäkt till laget och tränarna, säger Nilsson till Trelleborgs Allehanda.

    Trelleborgs målvakt Mathias Nilsson visades ut efter ett hjärnsläpp i förlusten mot Umeå i superettan.

    Målvakten tog bollen utanför straffområdet och fick rött kort. Efteråt är han självkritisk.

    – Jag tänker att jag ska ta bort bollen, men missbedömer. Bollen är på väg in i mål så jag tar den med händerna. Jag tar ett rött kort istället för 1–0 i nacken, säger Nilsson till Trelleborgs Allehanda.

    TFF-keepern bad även om ursäkt erferåt.

    – Jag bad om ursäkt till laget och tränarna efteråt för att jag sätter laget i en otroligt dålig situation. Det är dåligt bara.

    Trelleborg ligger på en 14:e plats i superettan.

    Video

    Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt