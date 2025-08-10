Efter tabben – ber om ursäkt: ”Det var dåligt”
Trelleborg förlorade med 2–0 mot Umeå.
Då stod TFF-keepern Mathias Nilsson för en rejäl tabbe som resulterade i ett rött kort.
– Jag bad om ursäkt till laget och tränarna, säger Nilsson till Trelleborgs Allehanda.
Trelleborgs målvakt Mathias Nilsson visades ut efter ett hjärnsläpp i förlusten mot Umeå i superettan.
Målvakten tog bollen utanför straffområdet och fick rött kort. Efteråt är han självkritisk.
– Jag tänker att jag ska ta bort bollen, men missbedömer. Bollen är på väg in i mål så jag tar den med händerna. Jag tar ett rött kort istället för 1–0 i nacken, säger Nilsson till Trelleborgs Allehanda.
TFF-keepern bad även om ursäkt erferåt.
– Jag bad om ursäkt till laget och tränarna efteråt för att jag sätter laget i en otroligt dålig situation. Det är dåligt bara.
Trelleborg ligger på en 14:e plats i superettan.
