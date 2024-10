Djurgården förlorar stora pengar på böter till Uefa – notan sedan 2022

ANNONS

Djurgården tilldelades dryga böter efter mötet mot Lask Linz.

Det handlar om belopp på en halv miljon kronor.

FotbollDirekt har nu gått igenom så stora pengar DIF totalt sett förlorat sedan 2022 i böter.

Förra torsdagen spelade Djurgården 2-2 borta mot Lask Linz i Conference League. Under onsdagen meddelade klubben att man straffats med böter för pyroteknik kring mötet nere i Österrike.

Summan som kommuniceras på Dif:s hemsida är på 37 750 euro, motsvarande 428 175 svenska kronor.

Det är dock bara en liten del av det Djurgården tvingats betala ut i böter till Uefa senaste åren. FotbollDirekt har gått igenom vad Djurgården betalat i bötesbelopp efter spel ute i Europa, sedan 2022.

Med hjälp av Djurgårdens officiella årsredovisningar handlar det om över 4,5 miljoner kronor. Mer precist ligger summan på 4 564 488.

Stora pengar som under flera år exempelvis hade kunnat finansiera ett tyngre nyförvärvs lön.

Nedan följer bötesbelopp år-för-år:

Djurgården:

2022:

Regelbrott Antal tillfällen Påföljd Lighting of fireworks 4 107 500 €

Blocking of public passageways 5 38 000 €

Provocative message of an offensive nature 2 25 000 €

Crowd disturbances 1 20 000 €

Throwing of objects 1 8 500 €

Invasion of the field of play 1 5 000 €

209 000 €

2023:

Regelbrott Påföljd Lighting of fireworks, 230316 25 500 €

Lighting of fireworks, 230727 39 250 €

Throwing of objects, 230727 2 250 €

Lightning of fireworks, 230803 15 000 €

TOTALT 82 000 €

2024:

Lightning of fireworks – 44 250 + 37 750 euro

Throwing of fireworks – 9 750 + 5 375 €

Blocking of public passageways – 14 000 €

Totalt 111 125 €

Totalt: 402 125 €

***

