Swedberg utbytt i Celta Vigos förlust – kritiken: ”En dålig dag”
Williot Swedberg, 21, fick en knapp timme i Celta Vigos förlust mot Getafe.
Sedan byttes den svenske talangen ut.
Celta Vigos svenske stjärnskott Williot Swedberg fick chansen i den spanska ligapremiären mot Getafe under söndagskvällen. Det skulle dock inte bli någon lyckad premiär för La Liga-laget, och när matchklockan slog 90 minuter hade gästande Getafe gjort både ett och två mål och tog alla tre poäng.
För Swedberg blev det 57 minuters spel innan 21-åringen ersattes av Jones El Abdellaoui. Den knappa timmen på planen lämnade däremot en hel del att önska av den svenske mittfältaren. Statistiktjänsten FotMob gav Swedberg lägst betyg av alla i Celta Vigos startelva (5,7/10), och på sociala medier har kritik riktats mot den tidigare Hammarby-talangen.
”Ta av Swedberg, han har en så dålig dag jag mår dåligt för honom”, skriver kontot La Liga Systems på X.
Svenske Carl Starfelt missade matchen med en skada.
Celta Vigo förlorade matchen med 2–0.
