Swedberg utbytt i Celta Vigos förlust – kritiken: ”En dålig dag”

Williot Swedberg, 21, fick en knapp timme i Celta Vigos förlust mot Getafe.

Sedan byttes den svenske talangen ut.

Celta Vigos svenske stjärnskott Williot Swedberg fick chansen i den spanska ligapremiären mot Getafe under söndagskvällen. Det skulle dock inte bli någon lyckad premiär för La Liga-laget, och när matchklockan slog 90 minuter hade gästande Getafe gjort både ett och två mål och tog alla tre poäng.

För Swedberg blev det 57 minuters spel innan 21-åringen ersattes av Jones El Abdellaoui. Den knappa timmen på planen lämnade däremot en hel del att önska av den svenske mittfältaren. Statistiktjänsten FotMob gav Swedberg lägst betyg av alla i Celta Vigos startelva (5,7/10), och på sociala medier har kritik riktats mot den tidigare Hammarby-talangen.

”Ta av Swedberg, han har en så dålig dag jag mår dåligt för honom”, skriver kontot La Liga Systems på X.

Bro take Swedberg off he's having such a bad day i feel terrible for him😭 — La Liga Systems (@janufooty) August 17, 2025

Svenske Carl Starfelt missade matchen med en skada.

Celta Vigo förlorade matchen med 2–0.