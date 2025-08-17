Victor Edvardsen bakom allt mot Ajax – får toppbetyg

Victor Edvardsen, 29, var i storform mot Ajax.

Go Ahead Eagles-svensken låg bakom båda målen mot storklubben.

Matchen slutade 2–2.

Video Bortdömt mål för Crystal Palace mot Chelsea

Under söndagen tog Go Ahead Eagles emot storklubben Ajax i den andra omgången av den nederländska ligan, Eredivisie. Då bjöd svenske Victor Edvardsen på stor show.

Den tidigare Degerfors- och Djurgården-stjärnan låg bakom Go Ahead Eagles båda mål mot Ajax, när han spelade fram till både Melle Meulensteen och Evert Linthorst. Edvardsens dubbla assist räckte däremot inte till en seger, och lagen fick dela på poängen efter att matchen slutat 2–2.

Statistiktjänsten FotMob utnämnde Victor Edvardsen till matchens bästa spelare och delade ut 8,5/10 i betyg.