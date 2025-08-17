Edi Sylisufaj hjälte för Bois – sänkte Sandviken
Landskrona Bois tog viktiga poäng mot Sandviken.
Edi Sylisufaj blev stor matchhjälte med matchens enda mål.
Landskrona vann med 1–0 på bortaplan mot Sandvikens IF i Superettan. Edi Sylisufaj gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Trelleborg nästa för Landskrona
Sandvikens IF har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Landskrona har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad. Det här var Sandvikens IF:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Landskronas sjätte uddamålsseger.
Landskrona ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Sandvikens IF är på elfte plats. Så sent som den 19 juli låg Sandvikens IF på sjätte plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Landskrona BoIS med 1–0.
I nästa match, måndag 25 augusti 19.00, har Sandvikens IF Falkenberg borta på Falcon Alkoholfri Arena, medan Landskrona spelar borta mot Trelleborg.
Sandvikens IF–Landskrona 0–1 (0–1)
Superettan, Jernvallen
Mål: 0–1 (17) Edi Sylisufaj (Max Nilsson).
Varningar, Sandvikens IF: Pontus Carlsson, Filip Olsson. Landskrona: Melker Jonsson, Gustaf Bruzelius, Christian Stark, Gent Elezaj.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sandvikens IF: 0-1-4
Landskrona: 2-1-2
Nästa match:
Sandvikens IF: Falkenbergs FF, borta, 25 augusti
Landskrona: Trelleborgs FF, borta, 25 augusti
