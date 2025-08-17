Gyökeres sågas efter debuten – tränaren går i försvar: ”Mycket bra”

Viktor Gyökeres fick lämna planen mållös i Premier League-debuten för Arsenal.

Anfallaren byttes ut efter 60 minuter av 1–0-segern mot Manchester United.

– Han gjorde många saker mycket bra, säger tränaren Mikel Arteta enligt Football London.

Viktor Gyökeres och tränaren Mikel Arteta. Foto: Alamy.

Premier League-debuten för Arsenal blev inte riktigt så som Viktor Gyökeres hade tänkt. Den svenske stjärnanfallaren fick chansen från start i premiärmatchen borta mot Manchester United under söndagskvällen, men efter 60 minuter byttes han ut utan att ha tagit ett enda skott.

27-åringen får låga betyg efter Arsenals 1–0-seger mot United. Sajten Football London, som bevakar London-klubbarna, ger Gyökeres 5/10 i betyg.

”Han hade svårt att komma in i spelet under första halvlek och var begränsad vad gäller service och bollkontakter. När han väl fick chanser med bollen föll de tyvärr platt, och detta uppmuntrade hemmapubliken till sarkastiska gliringar som övergick till stora busvisslingar när han lämnade planen i andra halvlek efter att ha gjort väldigt lite”, skriver sajten.

Försvaras av tränaren

Samtidigt är Arsenal-tränaren Mikel Arteta inte helt missnöjd med det han fick se från det svenske nyförvärvet.

– Nåväl, han gjorde många saker mycket bra och han var bra i det höga press-spelet, särskilt i första halvlek när de hade för mycket tid, säger spanjoren på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Han hade inte många chanser, eftersom vi vid tidigare chanser inte hittade ett sätt att få igenom bollen.

Arsenal vann matchen efter att Riccardo Calafiori gjort matchens enda mål.