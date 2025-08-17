Becirovic vilda firande: ”Minns inte ens vad som hände”

STOCKHOLM. Edvin Becirovic avgjorde sent mot Hammarby – och firade med sin pappa som tog sig över avspärrningen.

– Firandet var otroligt, men jag minns inte ens vad som hände, säger Gais-spelaren efter 2-1-segern.

Video August Wängberg: ”Tufft att spela i GAIS”

Gais tog tre blytunga poäng mot Hammarby i Stockholm.

Efter 1-1 från första halvlek klev inhopparen Edvin Becirovic fram och sköt 2-1 i 88:e minuten vilket blev matchavgörande.

I och med har Gais bara en poäng upp till Europaplats, men efterspelet kring hjälten handlade mer om firandet ihop med sin pappa – som nu också, enligt Fotbollskanalen, blivit anmäld av Hammarby för att ha trotsat avspärrningarna för att fira med sin son.

– Jag gjorde mål och är glad för det. Det andra är inget jag vet om, säger Becirovic om anmälan och fortsätter:

– Firandet var otroligt. Fansen var här. Familjen var här. Det var otroligt.

Becirovic har haft det tufft i Gais sedan ankomsten från IFK Värnamo i fjol. Därför rankar 25-åringen avgörandet borta mot Hammarby och efterföljande firande med sin pappa som följt med i vått och torrt högt.

– Det var otroligt. Bara målet var otroligt. När man såg att bollen gick in var det otroligt, men jag minns inte ens vad som hände när jag gjorde mål, säger han leendes.