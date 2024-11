Har inga planer på att hoppa av i Kalmar FF:s kris

ANNONS

Ett tungt avhopp från ett Kalmar FF i svår kris fick vi se för mindre än ett dygn sedan. Men ännu ett i form av sportchefen Jörgen Petersson ser inte ut att vara på gång. Sportchefen markerar nu att han inte är beredd att ge upp.

– Jag kom in 2020 i en synnerligen tuff situation och jag har gått igenom mycket. Klart att jag brottas med en jävligt stor besvikelse men jag vill inte vika ner mig, säger han till FotbollDirekt.

Kalmar FF:s förmodade degradering (det finns en matematisk möjlighet att rädda sig kvar) fick i går omedelbara konsekvenser för klubbens organisation. Beskedet kom om att ordförande Anders Henriksson avgår.

''Resan som nu ska påbörjas måste ledas av en ny ordförande'', sade han till Barometern.

Men när det kommer till Kalmars andre starke man: Jörgen Petersson har sportchefen inga planer på att gå samma väg.

Det var avgångne Henriksson som under pandemin 2020 låg bakom att ta Petersson till klubben. Den före detta lokalpolitikern kom i ett synnerligen besvärligt läge så väl sportsligt som ekonomiskt.



Under åren som har gått har han blivit framgångsrik – innan en allt svårare verklighet trängt sig på i takt med tränarbyten och spelarförsäljningar.

Bara i år har det viktigaste namnet Jakob Trenskow sålts medan tränaren Henrik Jensen lämnade, inte långt efter FotbollDirekts uppgifter om allt mer brist på förtroende från spelargruppen. Dansken försvann under hastiga omständigheter för att ta en assisterande tränarroll utomlands.

Kvar i en allt hårdare verklighet med stadigt vikande resultat och en ny oerfaren tränare har sportchef Jörgen Petersson stått.

Men på väg att lämna är han alltså inte.

Petersson visar i dag tydligt var han står någonstans.

– Jag kom in 2020 i en synnerligen tuff situation och jag har gått igenom mycket. Klart att jag brottas med en jävligt stor besvikelse men jag vill inte vika ner mig, säger han till FotbollDirekt.

– Alltså, jag är inte där just nu. Av respekt för alla i klubben, spelarna och våra supportrar så kan jag inte tillåta mig annat än att avsluta säsongen först innan jag börjar tänka på annat.

Vad som händer därefter återstår att se men han signalerar att en större utvärdering ska sjösättas för att utreda vilka fel som har begåtts under året.

Klart är hur som helst att efter ett antal år av Kalmar-framgångar med en fjärde- och en sjätteplacering och ett omsättningsrekord i fjol på 97 miljoner kronor - så är raset nu mycket tungt.

Det är ett av de tyngre fallen vi har sett i den allsvenska fotbollen på många år.

– Jag är självkritisk. Det måste jag vara. Det måste vi alla vara. Ja, det gäller även i högsta grad mig. Har jag gjort fel så måste jag ta till mig av det och vara självkritisk, säger han och förtydligar:

– Nu ska vi utvärdera och det har redan påbörjats. Det är viktigt att utvärdera och våga vara självkritiska, det är nog svensk fotboll generellt för dåliga på.

Du har överhuvudtaget inte tänkt på att avgå?

– Jag vill ju som sagt inte vika ned mig. Jag känner ett ansvar även om jag känner så mycket besvikelse. Jag vill stanna 2025, jag är inte inställd på annat. Det är skittufft men det här handlar om så mycket mer än mig. Jag har ju trots allt en framtidstro för den här klubben. Det finns så stora kvaliteter och många kompetenta människor som jobbar hårt med små resurser.

Känner du ett totalt stöd från styrelsen?

– En jättebra relation. Stödet från styrelsen har alltid varit bra och högt i tak. Vi har alltid pratat om allt och det respektfulla klimatet har inte förändrats av den här svåra situationen.

Kritiken i sociala media. Hur ser du på det?

– Sociala media har jag valt att inte ha. Det finns inga gränser längre för vad folk kan och får uttrycka – det har tyvärr förändrats radikalt. Det är det jag har att säga om det. Nej, jag läser inte men det kan så klart nå mig ändå.

Hur är din relation till era supportrar?

– Men en grundläggande respekt från de allra flesta i våra supporterkretsar. Visst finns det avarter men det positiva överväger definitivt. Jag kan inte vara annat än tacksam för det stöd vi har fått säsongen igenom. Jag förstår så oerhört besvikelsen och mår lika dåligt jag över var vi har hamnat.

Vad säger du om Anders Henrikssons avgång?

– En väldigt skicklig yrkesmänniska och har verkligen jobbat hårt genom hårda tider som har varit. Han har hanterat många svåra frågor jäkligt fint men det är som jag förstår det helt och hållet hans beslut, avslutar Petersson.