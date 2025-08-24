James Justin ser ut att byta Leicester City mot Leeds United.

Klubbarna uppges vara överens om en övergång.

Affären kan komma att bli värd totalt tio miljoner pund enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

James Justin gjorde 36 Premier League-framträdanden för Leicester City förra säsongen.

Nu ser ytterbacken ut att återvända till den engelska högstaligan.

Sky Sports rapporterar nämligen nu att Leciester City och Leeds United är överens om en övergång.

Enligt uppgifterna betalar Leeds åtta miljoner pund, vilket motsvarar omkring 102 miljoner kronor och affären kan komma att bli värd ytterligare två miljoner pund (25 miljoner kronor) via bonusar.