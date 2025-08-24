Mardröm för Hien – självmål i premiären

Isak Hien fick ingen rolig start på säsongen.

Svensken stod nämligen för ett självmål i kvällens premiär mot Pisa.

Isak Hien och hans Atalanta inledde Serie A-säsongen denna söndag.

Men varken för Atalanta eller Hien i synnerhet blev det en speciellt rolig start på mötet med Pisa.

I den 26:e minuten stötte nämligen Hien in ett Pisa-inlägg in i eget mål.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade sedan hemmalaget genom Gianluca Scamacca, men någon seger blev det dessvärre inte för Hien och Bergamoklubben.

Atalanta fick nöja sig med 1–1 i Serie A-premiären mot Pisa.