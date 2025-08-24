Succédebut för David – målskytt direkt
Jonathan David har bytt Lille mot Juventus i sommar.
Idag var det dags för kanadensaren att göra första tävlingsmatchen.
Och han hade inte kunnat få en mycket bättre start på livet i Turin.
Jonathan David har i år ryktats till europeiska storklubbar och nu i sommar valde han att lämna Lille för Juventus.
Ikväll för det dags för kanadensaren att göra första ligamatchen i sin nya klubb och det tog inte honom lång tid att visa vad han går för mot Parma.
Redan efter en timmes spel satte han dit sitt första Juventus-mål.
Juventus vann till slut matchen med 2–0, detta efter att Dusan Vlahovic kommit in och avgjort.
Även värt att notera är att Andrea Cambiaso i hemmalaget blev utvisad precis före 2–0-målet.
Som bekant har vi flera svenskar i Parma och Pontus Almqvist fanns med från start.
Han gjorde 80 minuter, medan Peter Amoran blev kvar på bänken hela matchen och Jacob Ondrejka är sedan tidigare skadad.
