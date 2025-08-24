Real tog ny seger – Mbappé tvåmålsskytt

Kylian Mbappé blev hjälte mot Osasuna i premiären för Real Madrid.

Mot Real Oviedo ikväll så visade fransmannen på nytt vägen.

Detta då han stod för två av bortalagets mål i 3–0-segern mot Real Oviedo.

Real Madrid och Xabi Alonso har inlett La Liga-säsongen med två raka segrar.

Det kan man tacka Kylian Mbappé för.

Fransmannen som stod för det enda målet i premiären mot Osasuna förra helgen och ikväll blev han tvåmålsskytt när det var dags för Reals bortapremiär mot Real Oviedo.

Mbappé gav bortalaget ledningen i den 37:e minuten och i den 83:e matchminuten satte han dit 2–0.

På stopptid fastställde sedan Vinicius Junior segersiffrorna till 3–0.

Nästa helg väntar nytt hemmamöte för Real Madrid, då tar man emot Mallorca.