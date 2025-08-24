Uppgifter: Spurs har fått jättebud på Nico Páz nobbat

Tottenham har gjort försök att ta Nico Páz.

Londonklubbens jättebud har dock nobbats.

Detta uppger Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Tottenham vill förstärka och enligt Fabrizio Romano så har man gjort försök med Como kring jättetalangen Nico Páz.

Enligt italienaren så ska Spurs ha erbjudit ett paket värt 70 miljoner euro (nästan 780 miljoner kronor) men detta ska ha nobbats.

Anledningen till detta är att Páz vill till Real Madrid i framtiden och så länge stanna i Como.

Enligt italienaren hade Real vilket bud som en lades på argentinaren.

Real ska även ha en tillbakaköpsklausul på tio miljoner euro som träder i kraft 2026, dock väntas man kompensera Como ytterligare.