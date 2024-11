"För klubben, staden och laget" – Varmanen inför avgörandet mot Degerfors

ANNONS

I dag spelar Östers IF om en plats i allsvenskan, mot Degerfors borta.

För Tatu Varmanen är det en speciell match då hans kontrakt med klubben går ut efter säsongen.

– Det hade varit ett jättefint sätt, hur det än blir, att få avsluta det på det här sättet, säger han till FotbollDirekt.

Imorgon, lördag, spelar Östers IF om en direktplats till allsvenskan 2025. För motståndet står redan uppflyttade Degerfors på Stora Valla.

När FotbollDirekt ringer upp Tatu Varmanen ursäktar sig 26-åringen och rör sig mot ett rum där han kan “prata ostört". Anledningen? Han är på sitt andra jobb.

– Jag jobbar bara. Jag har ett jobb vid sidan av så jag är här på kvällarna då och då, säger högerbacken till FotbollDirekt.

Jag förstår. Får man fråga vad du gör då?

– Det är en fritidsgård här i Växjö. Det är jävligt kul, man behöver någonting vid sidan av fotbollen också.

Det låter som ett givande extrajobb?

– Ja men exakt, verkligen. Jag började egentligen med det här jobbet för typ ett år sedan för att det inte händer så mycket här i Växjö på kvällarna. Jag är inte härifrån och man känner inte så mycket folk och jag ville ha något annat sammanhang också. Nu känner jag bara att det är en fin grej, man är här för ungdomarna och de ser upp till en. Det känns jävligt bra.

Vad säger de om att du närmar dig spel i allsvenskan?

– Nej men de är taggade och önskar en lycka till. Det är kul faktiskt.

På lördag är det som sagt dags för superettan att avgöras. I toppen, där Öster hör hemma, handlar att om att säkra direktuppflyttning. Vid förlust kan det som sämst bli kval. Hur har då Växjö-klubben tagit sig till denna avslutande och avgörande, “final”.

– Det är som de flesta säsonger i superettan för de flesta lagen, det är upp och ner. Säsongen kommer ju att summeras nu i helgen och om vi ska vara ärliga kommer mycket handla om hur det går i helgen. Det är klart att vi har haft höga toppar och några djupa dalar också.

Ni har ändå satt er i en sits där ni spelar om allsvensk uppflyttning?

– Ja, exakt. Och vi har allting i egna händer. Det är klart att vi har gjort bra grejer, väldigt mycket bra grejer. Det känns väl som att när vi är bra, är vi väldigt bra. Sedan har vi haft några resultat som har varit lite sisådär och vi har tappat några matcher. Men i det stora hela känns det som att vi har haft en fin säsong.





Inför lördagens avgörande vet Tatu Varmanen att mycket står på spel. För hans egen del vill han dock fokusera på de positiva känslorna, inte den förväntade nervositeten.

– Det är bara känslor, man vet någonstans att det är jättemycket som står på spel. Både för klubben, staden, laget och det är många som har höga förväntningar. Det är en bra känsla, det är de här matcherna man vill spela. Jag tror absolut att det kommer att vara en del nervositet på lördagen men det är bara bra känslor. Det är hundra procent roligare att spela en sådan här match än om man hade varit i mitten och inte haft någonting att spela för de två sista omgångarna liksom.

Vid seger är Öster klara för allsvenskan. Vid oavgjort resultat går klubben vidare om Landskrona tappar poäng mot Utsikten eller inte vinner med mer än nio mål. Om Landskrona eller spelar oavgjort är Öster vidare oavsett hur det går mot Degerfors.

Vilken inställning går ni in i matchen med? Med tanke på förutsättningarna?

– Grejen är att det känns som att när vi är som bäst, så spelar vi anfallsfotboll. Det är väl lite det som är grejen och det är klart att vi kommer att gå ut för att vinna matchen. Det känns som att, när vi väl kliver på med full fart och spelar så som vi kan göra så är vi svårstoppade framåt. Sen är det klart, är det så att det är ett likaläge och det är sent in på matchen får man fundera lite om man ska ta en extra löpning uppåt eller stanna bakåt. Men det är klart att vi går för vinst och som du säger, Degerfors är klara men ärligt talat handlar mycket om oss själva. Att vi ska vara fokuserade och se till att vi kommer upp på den nivå vi kan vara på.

Hur bra koll kommer ni att ha på Landskronas match?

– Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur det ser ut på Stora Valla, vi har till exempel en skärm där man ser resultaten. Vi får se, jag tror att tränarna vid behov kommer att säga det till oss om det skulle behövas. Men vi får se till att göra det så bra i matchen att vi inte behöver bry oss om det. Tar vi tre poäng och vinner är det inget annat som kan påverka oss.

Vågar man tänka något på känslorna vid en seger?

– Jag tror att alla försöker att tona ner det så mycket som möjligt. I slutändan är det en vanlig superettanmatch som ska spelas på lördag. Sedan tror jag att det är individuellt, vissa har den inställningen att man ska visualisera det och prata om det – för då kommer det att hända. Jag kanske är lite mer rädd för att jinxa, men jag tror att det är individuellt.

Tatu Varmanen har spelat, bott och levt i Växjö och Öster sedan 2021. Med tanke på att han har varit där i snart fyra år bör han trivas ganska bra.

– Jo men det gör jag, jag trivs jättebra här. Speciellt det här året. När man har varit på en plats så här länge, fyra år är ändå länge, är det klart att det börjar kännas som ett hem. Det är en jättefin klubb som är familjär så jag har ingenting illa att säga om det. Jag trivs jättebra.

Det måste vara coolt att ha varit med på resan mot allsvenskan så länge och vara så pass nära nu?

– Jo, det är klart. Ända sedan jag kom hit har klubben siktat efter allsvenskan, det ska vi inte sticka under stolen. Det har klubben också gått ut med och det har varit målsättningen. Nu går jag in på mina sista matcher, jag har inte kontrakt nästa år. Det hade varit ett jättefint sätt, hur det än blir, att få avsluta det på det här sättet – om det nu blir så.

Hade det varit jobbigt att lämna om ni säkrar uppflyttning?

– Det är svårt att svara på. Just nu, helt ärligt, har man så mycket fokus på den sista matchen. Eftersom att man inte har gjort klart någonting tidigare så är det så kort tid kvar nu. Det är verkligen så att man får ta allt sånt efter matchen – då vet man också vilken serie vi spelar i eller om det blir kval. Jag vet inte riktigt hur man ska svara vettigt på det i nuläget, allt fokus är verkligen på den sista matchen på lördag, avslutar Tatu Varmanen.

Matchen mellan Degerfors och Öster har avspark vid 15.00 på lördag.