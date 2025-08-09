Så ställer Malmö och Mjällby upp i toppmatchen

Malmö FF är pressade att vinna – Mjällby AIF leder serien.

Mycket står på spel när laget från Listerlandet gästar de regerande mästarna under lördagen.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Efter 18 omgångar befinner sig Malmö FF på en fjärdeplats i allsvenskan med 33 inspelade poäng.

Högst upp i tabellen återfinns Mjällby AIF, med sina 43 poäng.

Under lördagen ställs de två klubbarna mot varandra i en riktigt häftig tillställning i Skåne.

Med en timme kvar till match står det klart att Henrik Rydström väljer att göra två förändringar jämfört med tisdagens match mot FC Köpenhamn. Detta då Sead Haksabanovic tar plats istället för avstängde Hugo Bolin och Arnor Sigurdsson får förtroendet istället för Oliver Berg.

Bortalaget har i sin tur valt att göra en förändring jämfört med matchen mot Sirius. Detta då Tom Pettersson spelar istället för Jakob Kiilerich som nyligen såldes till belgiska Zulte Waregem.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen; Stryger, Jansson, Rösler, Djuric – Sigurdsson, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Ali, Haksabanovic

Mjällby AIF: Törnqvist; Norén, Iqbal, Pettersson – Johansson, Gustafson, Gustavsson, Stroud – Thorell, Bergström, Manneh.