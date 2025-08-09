Officiellt: Degerfors IF värvar Philippe Ndinga

Philippe Ndinga provspelade med Degerfors IF – och imponerade.

Detta så pass mycket att han nu belönas med ett långt kontrakt.

– Han har tagit för sig ordentligt på träningarna och kommit in bra i gruppen, säger klubbens assisterande sportchef Sean Sabetkar.

Det var i slutet av juli som Degerfors IF meddelade att man hade tagit in den kongolesiska mittbacken Philippe Ndinga på provspel. Detta under en period på omkring två veckor – som nu har passerat.

Under provträningsperioden har Ndinga, som senast kommer från spel med franska Valenciennes FC, imponerat så pass stort att han nu belönas med ett kontrakt – som sträcker sig till slutet av 2029.

”Han har tagit för sig ordentligt på träningarna”

– Philippe är en mångsidig, dubbelfotad spelare som kan hantera flera olika roller på planen och har en imponerande fysik, vilket vi tycker är intressant, säger Degerfors assisterande sportchef, Sean Sabetkar, i ett uttalande och fortsätter:

– Vi gillar det vi har sett under veckorna som han varit på plats och vi har fått lära känna honom som människa. Han har tagit för sig ordentligt på träningarna och kommit in bra i gruppen.

I skrivande stund är inte Ndinga, som har gjort flera landskamper med Kongos U20-landslag, spelklar.

”Men föreningen arbetar för att han så snabbt som möjligt ska kunna representera Degerfors IF i Allsvenskan”, skriver klubben.



