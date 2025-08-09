Åsland om att möta Häcken: ”Tror att det blir jävligt jobbigt”

Djurgården åker ner till Göteborg för att möta Häcken i den damallsvenska återstarten.

Återstarten är något som Djurgårdskaptenen Sessy Åsland har längtat efter.

– Det kanske är lite samma känsla när man har en seriepremiär, säger Therese ”Sessy” Åsland till FotbollDirekt.

Djurgården möter BK Häcken i den damallsvenska återstarten och det är för första gången på länge en toppmatch. Både Djurgården och Häcken är i kampen om guldet.

– Det blir en tuff start, en tuff motstånd. Häcken är ett bra fotbollslag. Det kanske är lite samma känsla när man har en seriepremiär, säger Therese ”Sessy” Åsland till FotbollDirekt.

Det har varit ett långt uppehåll och en mästerskapssommar. Det innebär att man inte riktigt vet hur formen är inför återstarten.

– Man vet kanske inte helt var man står med tanke på att man har varit på semester. Men jag tycker att vi har jobbat på gott här sedan vi startade och jag hoppas att vi kan visa oss vår bästa sida.

Ni gjorde en bra vår. Är det något man tar med sig in i kommande höstsäsong?

– Jag tycker att vi har gjort en väldigt bra vår. Men nu är det historia. Det spelar ingen roll hur vi gjorde i våras om vi inte får ihop det nu på hösten.

Vad behöver man tänka på när man möter Häcken?

– De har ju ett väldigt bra anfallsspel. Individuella spelare som är bra och ett kollektiv som har jobbat väldigt länge och över tid med varandra. Om de första får rum så har de gjort ganska mycket mål nu på våren, till exempel. Jag tror att det handlar om att vara väldigt disciplinerad i det defensiva arbetet. Och, vad ska man säga, vara kompakt. Men samtidigt våga göra något med bollen när man får den. Och inte sparka väck den, för då tror jag att det blir jävligt jobbigt, avslutar Therese ”Sessy” Åsland.