Uppgifter: Newcastle kommer inte att sälja Alexander Isak

Alexander Isak ryktas bort från Newcastle – och till Liverpool.

Dit kommer han inte att gå under sommarens transferfönster, om man får tro The Telegraph.

De skriver nämligen att ”The Magpies” har satt stopp för en eventuell försäljning – vilket har väckt ilska hos den svenske stjärnan.

Det blir ingen Alexander Isak till Liverpool denna sommar – om man får tro rapporter från brittiska Telegraph.

De skriver nämligen under lördagen att Newcastle har satt stopp för en försäljning och även gjort spelaren medveten om detta. Detta efter att klubben uppges ha nobbat ett miljardbud på anfallaren.

Dessa uppgifter kommer alltså efter en lång historia om hur Isak först annonserat att han vill lämna ”The Magpies” för ett nytt äventyr under sommaren, för att sedan inte resa med laget på deras försäsongsturné i Asien, istället rest till Baskien för att träna på egen hand och sedan återvänt. Väl tillbaka i England har Isak hållits utanför lagträningen då klubben anser att hans beteende inte har varit i enlighet med deras riktlinjer – varpå rapporter gjorde gällande att svensken inte hade något problem med det.

Vidare skriver The Telegraph att Isak kommer att förhandla om ett nytt kontrakt med klubben – där en utköpsklausul med största sannolikhet kommer att finnas med – när transferfönstret har stängt i september.

Newcastle sägs även vara upprörda över hur Isaks representanter har hanterat situationen och försökt att gå runt hierarkin i klubben samt haft dåligt inflytande på spelaren.

Slutligen gör uppgifterna gällande att Newcastles supportrar har blivit vansinniga på hur Isak har hanterat situationen och är bestörta över hans uppträdande. Det, spelarens betydelse, ser dock inte klubbens ledning några problem med att lösa i framtiden.