Björnberg målskytt för AIK – 20 minuter in i sin debut

För två dagar sedan presenterades hon som ny AIK-spelare.

Idag gjorde hon debut för ”Gnaget” då hon spelade från start mot Kristianstads DFF.

Då behövde 18-åringen 20 minuter innan hon gjorde sitt första mål för klubben.

Det var i torsdags som AIK presenterade Ida Björnberg som nyförvärv från Kif Örebro inför den damallsvenska höstsäsongen.

– Det är en ära att komma till AIK och att få spela för en klubb som betyder så pass mycket för folk, sade Ida Björnberg till sin nya klubb.

Idag, två dagar senare, stod det klart att Björnberg kastas direkt in i hetluften då hon tog en startplats för sitt AIK mot Kristianstads DFF.

Då skulle också 18-åringen få bästa tänkbara start.

20 minuter in i matchen slog Haruna Tabata in en cutback i straffområdet där en helt ensam Björnberg kunde raka in 1-0 för AIK.

Matchen pågår.