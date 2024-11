JUST NU: Öster är tillbaka i Allsvenskan – efter 11 år

ANNONS

Öster spelar allsvensk fotboll 2025.

Under lördagen besegrade Växjö-klubben seriesegrarna Degerfors IF.

Med det blev allsvenskt avancemang ett faktum.

Under lördagen spelades den sista omgången i superettan 2024. Då bödjs vi på en riktig toppmatch när seriesegraren Degerfors IF tog emot tabelltvåan Östers IF hemma på Stora valla.

Hemmalaget var redan klara för uppflyttning till allsvenskan, och vid en seger mot Degerfors skulle även Öster säkra allsvenskt spel till 2025.

Öster hade två poäng ned till Landskrona Bois på kvalplatsen, men med en betydligt bättre målskillnad. Om ÖIF skulle förlora toppmatchen mot Degerfors, samtidigt som Landskrona vann borta mot Utsikten kunde Växjö-klubben tvingas kvala för att säkra spel i allsvenskan.

Matchen startade klockan 15:00 under lördagen.

Öster skulle få en tuff start på matchen. Efter bara fem minuters spel drev Elias Pihlström in från högerkanten. Degerfors-yttern avlossade ett skott som gick förbi Wallinder till 1–0 till hemmalaget.

Bara minuter senare slog Kevin Höög Jansson en hörna från högerkanten. Ivan Kricak nådde högst och nickade in kvitteringsmålet för sitt Öster.

Efter dryga 20 minuters spel fick Pihlström ett fint läge att ge Degerfors ledningen igen, men ytterns skott täcktes ut till hörna.

Lagen gick in i halvtidspaus med ett 1–1-resultat.

Öster fick en riktig drömstart på den andra halvleken när Alibek Aliev drog till med ett fint avslut. Bollen letade sig via Forsells handske in i mål till 2–1 till Östers IF.

Den andra halvleken böljade fram och tillbaka men inget av lagen skapade några större möjligheter.

Slutresultatet skrevs till 2–1 till Öster som därmed säkrade allsvenskt spel till 2025. Senast Öster spelade i den högsta serien var under säsongen 2013.

Startelvor:

Degerfors IF:

Forsell – Moros Gracia, Morgado, Ohlsson – Grönborg, Netabay, Kassi, Holmén, Pihlström – Lindgren, Vukojevic.

Östers IF:

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Höög Jansson, Söderberg, Seger – Bergmark Wiberg, Aliev, Ljung.