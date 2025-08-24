Uppgifter: Bardghji lånas inte ut

Roony Bardghji uppgavs kunna lånas ut från Barcelona.

Något som inte stämmer, enligt danska Bold.

Tidigare uppgifter från spanska Sport gör gällande att Roony Bardghji kan lämna Barcelona på lån. Detta eftersom han ännu inte har hunnit registreras som spelare. Enligt Sport prioriterades andra spelare vilket innebar att svensken kunde lånas ut till FC Köpenhamn, sin gamla klubb.

Danska Bold.dk kommer med motsägande uppgifter. Enligt sajten kommer Bardghji inte att lånas ut och planen uppges fortfarande vara att registreras som spelare i Barças A-lag.

Om registreringen inte sker i tid kan han lånas ut till en annan spansk klubb.

Svenskens kontrakt med den katalanska jätten sträcker sig till sommaren 2029.