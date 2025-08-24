Prenumerera

Foto: Alamy

Schira: Arsenal säkrar upp Dowman

Nilo Ek
Arsenal belönar talangen Max Dowman.
Londonklubben kommer att skriva ett A-lagskontrakt med honom.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Arsenal säkrar upp en egen talang. 15-årige Max Dowman kommer att belönas med ett A-lagskontrakt när han har fyllt 16 år. Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Kontraktet kommer att sträcka sig till 2028 med option.

Foto: Alamy

Max Dowman spelade med Arsenals förstalag under försäsongsturnén. Han hoppade även in i den senaste matchen mot Leeds där de vann med 5–0.

