Schira: Arsenal säkrar upp Dowman

Arsenal belönar talangen Max Dowman.
Londonklubben kommer att skriva ett A-lagskontrakt med honom.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.
Arsenal säkrar upp en egen talang. 15-årige Max Dowman kommer att belönas med ett A-lagskontrakt när han har fyllt 16 år. Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.
Kontraktet kommer att sträcka sig till 2028 med option.
Max Dowman spelade med Arsenals förstalag under försäsongsturnén. Han hoppade även in i den senaste matchen mot Leeds där de vann med 5–0.
