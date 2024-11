Från Eskilsminne till ögonen på sig i Albanien

ANNONS

På bara ett drygt år har världen vänts upp-och-ned för 17-årige Jetmir Kosic. Från en dag till en annan har hans namn blivit internationellt synliggjort, tack vare en scout som imponerades under en träningsmatch. Det ledde till att han kallades till Albanien på ett landslagscamp för ungdomar.

Där skulle han vara under tre dagar för att tävla om uppmärksamheten, bland ungdomar från storklubbar såsom Bayern München och Brentford med flera.

Det räckte dock endast med dag 1 för att han skulle stå ut ur mängden.

Jetmir Koci på albanska landslagslägret i Albanien.

Dagen efter flyttades han upp en åldersklass, från 07:orna till 06:orna.

Efterspelet av detta har gjort att klubbar från albanska högstaligan nu följer honom inför 18-årsdagen den 3 april.

– Jag kontaktad av några klubbar i Albanien, säger Jetmir Koci till FotbollDirekt.

Han berättar närmare om vad för intresse det handlar om.

– De visar intresse. Jag blev ju scoutat till Albanien ju, sedan har den scouten löst lite grejer till mig. Han har snackat med några klubbar som vill ha över mig på provspel…när jag blir 18 år då.

Vilka klubbar handlar det om?

– Jag vet inte exakt, men det är tre klubbar från förstaligan.

Hur tog du in allt det på så kort varsel?

– Det känns ju bra. Men det var också väldigt stressigt i början, allt gick så fort.

– Det gick från en träningsmatch som en scout var och kollade på, till att han snackade med mig efter matchen. Han sade att han var väldigt intresserad av att kalla upp mig till landslaget i Albanien, där han har mycket kontakter. Från det fick jag helt plötsligt kontakt med vissa albanska klubbar.

– Det var väldigt kul.

17-åringen i en match för Eskilsminnes P17.

Hur känns det? Är det något som du vill testa på?

– Jag har verkligen ingen plan på det just nu. Nu spelar jag bara fotboll för att det är kul. Det är min stora dröm att hamna i topp 5-ligorna längre fram.

– Men det får bli som det blir när jag fyller 18. Jag får ta de möjligheterna som kommer.

Apropå drömmar…vad är målet i karriären, om du får drömma fritt?

– Arsenal, för det är mitt favoritlag. Det är den stora drömmen. Men jag vill nå så högt som möjligt – jag vill bli en av de bästa i världen.

Vilka förebilder har du? I fotbollen eller utanför, välj fritt…

– Mesut Özil, när jag var liten.

Där du står just nu. Är allsvenskan det stora målet just nu?

– Ja, exakt. Jag vill gå upp till ett allsvenskt lag.

Rocis stora förebild som yngre; Mesut Özil, i favoritlaget Arsenal. FOTO: Bildbyrån.

Någon specifik klubb då?

– Nej, inte så. Bara jag kan få spela i allsvenskan vore det stort.

Om du får beskriva dig som spelare?

– Jag är en tia, som kan spela vänsterwing också. En teknisk spelare, bra på att hitta passningar mellan linjerna och gå på avslut.

En poängspelare låter det som…?

– Ja. Men en lagspelare, som gillar att göra assist.

Du har varit uttagen på ett albanskt landslagscamp redan. Berätta om den upplevelsen?

– Campen var under tre dagar. Jag flög till Albanien, väl där så skrev jag in mig. Under dag ett så tränade vi och spelade lite matcher internt.

– Dag ett gick väldigt bra, jag gjorde många mål. Så dag två så blev jag uppflyttad till 06, jag spelade match med de som var ett år äldre då. Det var väldigt häftigt.

Det har gått väldigt fort allting för dig. Vad tror du har gjort att du står ut ur mängden så pass?

– Det kan vara att jag är en ganska enkel spelare. Jag spelar enkelt och tar mig ur svåra situationer utan att försvåra det för mig.

Vilka erfarenheter tog du med dig från Albanien?

– Att det finns väldigt, väldigt bra spelare därute i Europa. Jag fick spela med talanger från topp 5-ligornas storklubbar. Jag kan inga namn, men det var spelare från Bayern München. Brentford…från alla olika ställen i hela världen.

– Det var väldigt kul att få tävla mot sådana killar.

Vad betyder det för dig att du kan hävda dig på den nivån?

– Jag vet nu vilken nivå som krävs för mig att nå dit också.

Hur mycket extra bränsle gav det dig att du klarar av den nivån?

– Jag har tränat betydligt mycket mer nu än innan samlingen. Nu när jag väl har sett hur seriöst det är, så tränar jag mycket mer extra.

Vad känner du behövs för att nå dit permanent?

– Man spelar mycket snabbare i Europa, enligt mig. De vet mycket mer vad de ska göra med bollen innan de får den, än vad man gör i Sverige. Där måste vi i Sverige bli mycket bättre.

Det har genom åren varit många unga som lämnat Sverige, utan att vara redo. Känner du en större trygghet idag, om du skulle lämna för utlandet?

– Ja, väldigt faktiskt.

Vad är målsättningarna i Eskilsminne under vintern och framåt?

– Det är bara att träna hårt varje träning. Vi ska vinna varje match i superettan och spela så bra som möjligt. Jag hoppas också få provträna med A-laget och få komma upp där allt mer. Förhoppningsvis få spela någon match också.