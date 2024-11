JUST NU: Frankrike vinner gruppen över Italien – med ett mål

ANNONS

Under söndagskvällen tog Italien emot Frankrike i Nations League.

Detta i vad som var en ren gruppfinal.

Den vann Frankrike med 3-1 och vann således gruppen före Italien,

Det dröjde inte länge innan bortalaget skulle ta grepp om gruppfinalen mellan Italien och Frankrike.

En hörna efter två minuter slogs in av Lucas Digne där Adrien Rabiot nådde högst och kunde nicka in 1-0.

Just Lucas Digne skulle själv hamna i rampljuset en halvtimme senare.

Efter att Davide Frattesi gjort ner en Frankrike-spelare utanför straffområdet tilldömdes han ett gult kort och Frankrike en frispark i bra läge.

Den tog vänsterbacken hand om och dundrade in i det vänstra krysset. Ett riktigt drömmål från den 31-åriga Aston Villa-spelaren. Målet skulle dock skrivas som självmål då bollen tog i ramen, på Vicarios rygg och in.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 0-2 France | Lucas Digne



WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM LUCAS DIGNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/4Vn9hcUPTg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 17, 2024

Bara två minuter senare reducerade Italien till 1-2 genom Cambiaso som placerade in en volley med vänsterfoten från nära håll.

I den 65:e minuten var både Lucas Digne och Adrien Rabiot i farten igen. Denna gång slog vänsterbacken in bollen i boxen och Rabiot nickade den snyggt in i den borte gaveln. 3-1 Frankrike och just då gruppetta.

Italien försökte att pressa på för ettreduceringsmål som hade fört dem upp på förstaplatsen igen.

Så blev det dock inte utan Frankrike höll undan och vann gruppen över Italien med ett plusmål i målskillnad.

***

TV: