Från utfryst och häcklad till kärlek av Bajen-familjen: "Tog verkligen hand om mig"

Ellie Green-Fitzgerald besökte Manchester Citys match mot Barcelona i Champions League – och blev häcklad för sin CP-skada.

En månad senare stod hon på samma arena – men i Hammarbys klack.

Nu ska hon resa till Stockholm och se sitt nya favoritlag på plats.

– Jag grät faktiskt för att det är en sådan fantastisk supporterskara, säger hon till FotbollDirekt.

Den nionde oktober ställdes Manchester City mot Barcelona i Champions League. På plats på Joie Stadium var Manchester United-supportern Ellie Green-Fitzgerald.

Väl där blev hon hånad för sin funktionsvariation. En del supportrar till Manchester City ska ha pekat på henne och skrattat, samtidigt som andra härmade hennes gångstil.

– Jag blev diskriminerad på fotbollsmatchen och blev häcklad för min funktionsvariation. Det känns inte bra, speciellt för att det handlar om damfotboll, det brukar inte ske i de sammanhangen, säger Ellie Green-Fitzgeral till FotbollDirekt.

Varför tror du att folk beter sig på det sättet?

– Jag är inte helt säker, de tror nog bara att de är smartare än andra och får ut glädje av att mobba andra.

Efter matchen valde Ellie Green-Fitzgerald att dela med sig av det hon upplevde på sociala medier.

– Ja, det gjorde jag och jag tror att många människor har sett det och blev upprörda av det. Det var många som kommenterade det.

En av dessa var Hammarby-supportern Harold Cardenas, som valde att bjuda in henne till Bajen-supportrarnas pub-häng inför bortamatchen mot Manchester City.

– Ja det blev jag. Han var väldigt snäll mot mig och sa att det inte är så det ska vara. Efter det gav Manchester City mig några biljetter till en match men jag sade att jag inte ville ha dem. Jag är en United-supporter och jag vill inte gå på en till City-match, då det kan hända igen. Det var därför jag inte gick och det var då han hörde av sig till mig.

– Han pratade om att Hammarby skulle möta City i Champions League och frågade om inte jag skulle möta upp Hammarby-supportrarna på puben. Då tänkte jag att: “Det kanske jag ska göra” för att se hur deras fans är – och de var helt exceptionella.

“Hammar, Hammar, Hammar, Hammarby”

Det har snart hunnit gå en vecka sedan Ellie Green-Fitzgerald mötte upp Hammarbyarna på en pub i Manchester – något hon sent kommer att glömma.

– Atmosfären var helt fantastisk och de behandlade mig som att jag var en av dem. Jag satt med så många av dem och pratade med dem. De lärde mig till och med lite svenska och ja… De pratade egentligen bara med mig.

Minns då något av vad de lärde dig?

– Inte mycket men jag kommer ihåg några av ramsorna.



Fattade du tycke för någon speciell ramsa?

– Jag tror att det är den som går: “Hammar, Hammar, Hammar, Hammarby”. Jag älskar den, säger Ellie Green-Fitzgerald och skrattar.



Ellie Green-Fitzgerald tar bild med Cathinka Tandberg. Foto: Privat.

Efter inför-hänget på puben bar det av mot Joie Stadium där Ellie stod, levde sig in i matchen och försökte att bidra till Hammarbyarnas ramsor.

– Det var helt otroligt. Jag kände mig säker med alla och de tog verkligen hand om mig som en av dem. Jag försökte bara sjunga med i ramsorna med dem.

Hur står sig Hammarby-supportrarna mot United-supportrarna?

– De är mycket bättre. De matcher jag brukar gå på har lite av en tyst atmosfär. Att få vara med om detta var fantastiskt.

Bara så att du vet. Trycket på Hammarbys hemmamatch mot City lär vara betydligt högre.

– Japp, det har jag hört. Jag kan knappt bärga mig för att få ta del av det också.

Det är alltså så att Ellie kommer att besöka en Hammarbymatch på plats. Detta när de tar emot just Manchester City på torsdag.

– Ja, jag pratade med Simon (Sandström, Hammarbysupporter) och sa att jag skulle älska att gå på en hemmamatch någon dag. Jag älskar att resa till olika länder och titta på fotboll. Då sade han att de skulle försöka att hjälpa mig varpå jag sa: “Nej, nej, det behöver ni inte göra. Jag kan komma nästa år och se en match”. Det var efter det allting hände.

Simon Sandström intygar, på onsdag får de utländskt besök:

– Ja, hon kommer, vi har redan bokat flyg, så hon kommer onsdag till fredag. Så jag ska plocka henne på Arlanda på onsdag.

Han berättar vidare om hans första möte med Ellie:

– Jag träffade Ellie där nere och hon var så glad och tyckte att det var så häftigt att få vara med i den här gemenskapen. Efter matchen sa hon att hennes dröm var att få komma och se Hammarby på hemmaplan och se publiken där. Hon skulle kolla upp ifall hon hade råd att åka och så skulle hon höra av sig, men sen berättade hon att det var alldeles för dyrt.

Det fick dock inte Simon Sandström att ge upp, nog skulle det ordna sig.

– Då tänkte jag att den grönvita familjen ska nog kunna ordna detta, så det var då jag la upp Facebookinlägget och efter det gick jag och fixade något med min dotter. Sen kom jag tillbaka 30 minuter senare och redan då var det så många swish inne. På under timmen hade det kommit in 10 000 kr. Då tänkte jag att jag måste stoppa det här, för det blir ju för mycket, så jag tog bort mitt telefonnummer, men då kom det ändå 12 000 kr till, så totalt kom det in 22 000 på två timmar. Den uppslutningen var sjukt mäktig.

Det står alltså klart att Ellie, tillsammans med sin bror, kommer att bli bjuden på flyg, transfer, hotell, matchbiljetter, mat, halsdukar, arenavisning och annat. Det fick tårarna att rinna hos Ellie.

– Det är helt otroligt. Jag grät faktiskt för att det är en så fantastisk supporterskara. Det skulle aldrig hända här, som jag sade så fick jag bara matchbiljetter (av Manchester City, reds anm) och ingenting annat. Hur jag nu blir behandlad av Hammarby-fansen är helt makalöst, jag blir så glad av det. Jag kan inte visa min tacksamhet nog mycket.

Exakt vad Ellie kommer att få uppleva på torsdag berättar Simon Sandström gärna om.

– På onsdag kväll kommer hon få visning på Tele2, sen kommer vi även att ta oss förbi Kanalplan. Det har hänt mycket häftigt i det här också, Arlanda Express hörde av sig och bjuder på transfer, Scandic Malmen bjuder på hotell två nätter, Central Bar på Folkungatan bjuder på käk. Insamlingen gick egentligen till flyg, allt annat har sponsorer och privata initiativ från företag gått in och tryckt in stålar i. Så det är skithäftigt att se det engagemanget också. Hammarby också, där blir det signade tröjor, matchbiljetter, halsdukar, så det blir en jäkla upplevelse, säger han.

Hammarbysupportrarnas tifo inför matchen mot Manchester City. Foto: Bildbyrån.

“Så jag tycker att damfotbollen ska vara”

Är det möjligt att beskriva vad de har gjort för dig?

– Egentligen inte. Jag har inte kunnat sluta le sedan jag fick reda på det. Jag kommer på onsdag och kan inte vänta på att få se dem spela, säger Ellie Green-Fitzgerald.

Är det någonting speciellt du ser fram emot?

– Egentligen bara att vara med dem igen och tacka alla i verkligheten.

– Det är verkligen speciellt. Jag träffade de för första gången förra onsdagen, sedan dess har de varit helt fantastiska och behandlat mig som en av dem.

För en månad sedan blev hon hånad och retad – nu är hon en del av Hammarbys gemenskap. Det senare menar Ellie är precis så det ska vara inom damfotbollen.

– Det har det verkligen varit. Som jag sade så blev jag hånad men det är inte så vanligt i damfotbollen, det brukar vara ett “safe space” för alla som är där. Hur jag sedan blev behandlad av Hammarby-supportrarna är så jag tycker att damfotbollen ska vara.

Borde det inte vara säkert att gå på alla typer av sporter, oavsett kön?

– Det borde det vara för att sport är för alla, inte bara för ett kön eller något annat, avslutar Ellie Green-Fitzgerald.

Det är också någonting som Simon Sandström håller med om – och tycker är viktigt att framföra.

– Våra ledord med kärlek, gemenskap och respekt blir verkligen slående när en sådan här sak händer. Vi brukar säga Bajen-magi och det tycker jag verkligen är signifikant med det här. Sen är det också otroligt viktigt att det här får komma ut, det är det här som är supporterkulturen. Just nu är det en otroligt mörk bild som basuneras ut, men egentligen har vi publikrekord, det är en stor fest, kärlek, gemenskap och respekt. Det är det i 99,99 procent av matcherna, men vad är det som syns? Det är bara när det kastas in några bengaler. Det är bara det som basuneras ut.

Hur mycket betyder det att kunna göra en sådan här sak?

– Hur ofta basuneras det ut den här inkluderande miljön som vi hamnar i? Hur många platser finns det förutom läktarna där kön, etnicitet, sexuell läggning, politisk åskådning står tillsammans under samma flagg och hejar på samma sak? Det är unikt och jag skulle vilja att det kommer ut mer, mer än bara den här mörka bilden som finns. Det är därför jag tycker att det här är så underbart, det här är supporterkultur, det är det här det innebär att vara på en läktare och stå tillsammans, avslutar Simon Sandström.

Matchen mellan Hammarby och Manchester City spelas på torsdag, med avspark 18.45.

