Uppgifter: PL-klubb har scoutat Camara på plats i Frankrike

Lamine Camara ryktas bort från AS Monaco.

Nu kommer uppgifter om att det kan bli en flytt till Premier League.

Tottenham Hotspur uppges vara intresserade av 21-åringen.

Foto: Bildbyrån

AS Monaco värvade Lamine Camara förra sommaren och efter bara ett halvår i Ligue 1-klubben började det rapporteras om intresse från FC Barcelona.

Sedan dess har det adderats in flera europiska storklubbar, bland annat har Manchester City, Real Madrid och Bayer Leverkusen nämnts kring 21-åringen.

Nu adderas ännu en klubb, detta då TBR Football rapporterar att Tottenham är intresserade av Camara.

Londonklubben ska ha haft scouter på plats i Frankrike för att kolla på 21-åringen närmare, huruvida värvningsförsök kommer att genomföras återstår dock att se.

Camara som anslöt till Monaco från FC Metz förra sommaren har kontrakt med den franska storklubben fram till sommaren 2029.