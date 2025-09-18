Mourinho nära Benfica: ”Vilken tränare säger nej?”

Jose Mourinho har uppgetts ta över SL Benfica.

Nu bekräftar portugisen själv att det är på gång.

– När jag fick möjligheten att träna Benfica tvekade jag inte att säga att jag är intresserad, säger han enligt BBC Sport.

Foto: Bildbyrån

SL Benfica åkte på en minst sagt oväntad premiärförlust i Champions League då Qarabag vände och vann med 3–2 i Lissabon.

Den förlusten kostade Bruno Lage jobbet som huvudtränare, men någon längre väntan på ersättare ser det inte ut att bli.

Redan under gårdagen kom uppgifter om att Jose Mourinho är på väg att återvända till klubben och 62-åringen uppges ha nu ha landat i Lissabon.

Han bekräftar även själv att han är nära att ta över.

– Benfica frågade mig officiellt om jag var intresserad. Vilken tränare säger nej till Benfica? Inte jag, säger Mourinho enligt BBC Sport och fortsätter:

– När jag fick möjligheten att träna Benfica tvekade jag inte att säga att jag är intresserad, att jag skulle vilja vara det.

Mourinho är klubblös sedan han lämnat Fenerbahce i augusti, detta efter att man föll i Champions League-playoffet mot just Benfica.