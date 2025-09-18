AIK närmar sig nytt arenaavtal: ”Kommer vara klara i god tid”

I december löper AIK:s arenaavtal med Stockholm Live ut.

Däremot kommer den svartgula Stockholmsklubben att fortsätta spela på Strawberry arena.

– Vi kommer att vara klara med ett nytt avtal i god tid innan det nuvarande går ut, säger AIK:s vd Fredrik Söderberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sedan år 2013 har AIK spelat sina hemmamatcher på Nationalarenan i Solna, som idag går under namnet Strawberry arena.

Det senaste avtalet AIK signerade med arenaägaren Stockholm Live förlängdes med tre år i december 2022. Såldes löper det nuvarande kontraktet ut vid årsskiftet.

I juni månad publicerade ”Gnaget” en nulägesrapport gällande ”AIK Fotbolls Hemvistprojekt”. Där gick det att läsa sig till att AIK och Stockholm Live befann sig i långt gångna diskussioner om en förlängning av arrangemangsavtalet.

När FotbollDirekt frågar AIK:s vd och klubbdirektör, Fredrik Söderberg, hur de ligger till i förhandlingarna kring det nya avtalet lyder svaret:

– Bra.

På vilket sätt?

– Vi kommer att vara klara med ett nytt avtal i god tid innan det nuvarande går ut. Det är jag helt säker på, konstaterar Söderberg.

Finns det någonting speciellt ni som klubb är ute efter när ni förhandlar om ett nytt arenaavtal?

– Det vill jag nog inte säga. Rent taktiskt vore det rätt oklokt att säga vad vår gameplan är för en sådan förhandling.

AIK:s tifo i derbyt mot Hammarby 2024. Foto: Bildbyrån.

Med en kapacitet på 50 000 är Nationalarenan Sveriges största idrottsarena. Under årets allsvenska säsong har AIK i snitt dragit 31 856 personer till varje hemmamatch, vilket gör att man leder publikligan i tämligen stor stil. Om detta har påverkat Stockholm Lives krav på hyresavgift menar Söderberg att de två parterna inte har diskuterat.

– Nej, det är andra frågor vi diskuterar mer. Vi har en procent-hyra och det i sig är inte en fråga. Det är klart att de skulle kunna vilja höja den procentsatsen men just det är inte en diskussion.

Vill du säga någonting om när i tiden ett nytt avtal kan vara påskrivet?

– Jag tror att vi är klara någon gång i november/december, avslutar Söderberg.