Uppgifter: Liverpool redo att buda på Barca-stjärnan i vinter

Ronald Araujo ser ut att kunna lämna FC Barcelona i vinter.

Liverpool uppges vara beredda att buda på uruguayanen.

Regerande Premier League-mästarna sägs vara villiga att betala 50 miljoner euro för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Liverpool försökte att förstärka mittlåset med Marc Guehi på deadline day, men övergången sprack.

Sedan dess har det fortsatt ryktas om Guehi och Liverpool, men det har även rapporterats att Merseyside-klubben inte kommer att göra nya värvningsförsök i januari, utan i sådana fall ta honom som Bosman i nästa sommar.

Istället kan Arne Slot och Liverpool nu vända blickarna mot FC Barcelona i jakten på att mittförsvaret ska spetsas.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att de regerande Premier League-mästarna är redo att lägga bud på FC Barcelona-försvararen Ronald Araujo i vinter.

Enligt uppgifterna så ska Liverpool vara beredda att betala 50 miljoner euro för uruguayanen, det vill säga nästan 550 miljoner kronor.

Den 26-årige försvararen som förlängde sitt kontrakt med FC Barcelona tidigare i år har hittills den här säsongen noterats för två framträdanden i La Liga.