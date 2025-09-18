FC Barcelona kliver in i årets upplaga av Champions League ikväll.

Man gör det med svenske Roony Bardghji i truppen.

Dessvärre väntas det inte bli någon start för jättetalangen ikväll.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

FC Barcelona inleder sitt Champions League-äventyr för säsongen mot Newcastle United på bortaplan denna torsdag.

Med i truppen är som bekant den svenske jättetalangen Roony Bardghji.

Bardghj startade senast för FC Barcelona i ligan mot Valencia men trots att Lamine Yamal fortsatt är otillgänglig så väntas svensken få börja på sidan ikväll.

Detta rapporterar spanska Sport.

FC Barcelona förväntas ställa upp enligt följande: Garcia – Koundé – Araujo – Cubarsí – Martín – De Jong – Pedri – Fermín – Raphinha – Torres – Rashford.

Matchen mellan Newcastle och FC Barcelona drar igång vid 21:00 ikväll.