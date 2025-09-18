Trots Yamals skada – Bardghji väntas inte start CL-premiären
FC Barcelona kliver in i årets upplaga av Champions League ikväll.
Man gör det med svenske Roony Bardghji i truppen.
Dessvärre väntas det inte bli någon start för jättetalangen ikväll.
FC Barcelona inleder sitt Champions League-äventyr för säsongen mot Newcastle United på bortaplan denna torsdag.
Med i truppen är som bekant den svenske jättetalangen Roony Bardghji.
Bardghj startade senast för FC Barcelona i ligan mot Valencia men trots att Lamine Yamal fortsatt är otillgänglig så väntas svensken få börja på sidan ikväll.
Detta rapporterar spanska Sport.
FC Barcelona förväntas ställa upp enligt följande: Garcia – Koundé – Araujo – Cubarsí – Martín – De Jong – Pedri – Fermín – Raphinha – Torres – Rashford.
Matchen mellan Newcastle och FC Barcelona drar igång vid 21:00 ikväll.
