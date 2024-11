OPUBLICERADE NYHETER: Djurgården nobbar Orovic

ANNONS

Djurgården har under hösten haft flera av sina största talanger på besök hos utländska klubbar.

Här kommer ännu ett namn - men som nu är högaktuell för Djurgårdens A-lag 2025.

Det var så sent som i september som Kalipha Jawla lämnade Djurgården.

Efter ett tidigare lån med FC Stockholm i Ettan så var det ovisst hur den 18-årige anfallaren skulle klara en högre nivå med Utsikten i superettan.

Efter bara ett par månader vet vi att han fick ett mindre genombrott. Med fyra mål på åtta matcher låg han bakom en hel del av lyftet som den lilla Göteborgsklubben lyckades med under slutdelen av säsongen.

I förra veckan kom GP med uppgifter om att Utsikten gjorde försök att behålla Dif-talangen.

Tränare Bosko Orovic:

”Vi hoppas på att ha kvar honom. Vi har pratat med Djurgården om det. Jag hoppas inte de är ointresserade av att fortsätta låta honom vara här på lån”.

Men så kommer det alltså inte att bli. Enligt FotbollDirekts uppgifter ska Jawla återvända. Djurgården har sagt nej till ett förlängt lån.

Nu är planen att han tränar med Djurgårdens A-lag efter årsskiftet och reser med på det kommande utlandslägret till Gran Canaria.

Under hösten har Jawla även varit målskytt i svenska P18- landslaget.

Sportchef Bosse Andersson har från sin sida visat följande:

”Kalipha lånas ut till Utsikten under hösten med dubbel speltillhörighet i ett föreningsutvecklande samarbete. Han behöver få speltid och kommer nu till en bra miljö i Superettan där han får goda möjligheter till utveckling”.

Kalipha Jawlas kontrakt med Djurgården gäller till i december 2026.

Under utlåningen till FC Stockholm blev det fem matcher i ettan norra och i Utsikten blev det som sagt fyra mål på åtta matcher. I Djurgårdens IF har han gjort en tävlingsmatch, denna var mot Sandvikens IF i svenska cupen 2023,

