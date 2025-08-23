Bajens förre supertalang drabbad av svår en inflammation 

FotbollDirekt om situationen för ett stort tidigare AIK-namn som Bilal Hussein – och en rejäl missräkning så här långt för Isak Vural.

Detta sätter stopp för Bajens förre supertalang.

En allt värre situation – vad händer med Bilal Hussein?

Redan i maj fanns rubriker om att Bilal Hussein uppgavs vara på väg att lämna Hertha Berlin.

Enligt uppgifter (Transfermarkt) har den förre AIK-stjärnan nu flyttats ner till b-laget i den tyska klubben. Efter en tung tid med skador har Hussein haft obefintligt med speltid och bland annat tyska Kicker har dömt ut hans framtid i Berlin.

En belgisk klubb som Beerschot ska tidigare ha visat intresse.

Bilal Hussein har inte gjort fler än 18 matcher sedan han lämnade AIK i augusti för två år sedan. Hans kontrakt uppges gälla fram till sommaren 2026.

Svår inflammation för Vural – har missat allt – coach Gilardino medger oro

Isak Vural gjorde tidigare i år en sensationell flytt till Serie A och gick för stora pengar till Pisa. Men den första tiden där borta har varit svår. Bajens förre supertalang har, enligt mina uppgifter, drabbats hårt av en knähinneinflammation och missat allt så här långt med sin nya klubb.

Prognosen handlar om att Vural blir borta minst ytterligare en månad innan han kan återuppta träning igen. Pisas manager Alberto Gilardino uttryckte hur Vurals skada är en stor missräkning – med tanke på att han är värvad som en stjärnspelare.

När affären med Pisa gick i lås så stod det även klart att Hammarby tjänade 12 miljoner kronor med den vidareförsäljnings-klausul som fanns införhandlad.







