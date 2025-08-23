Adam Wharton, 21, kan lämna Crystal Palace i sommar.

Real Madrid följer mittfältaren, som även jagas av flera Premier League-klubbar.

Crystal Palace kan förlora Adam Wharton i sommarn. Den engelske mittfältaren finns enligt Diario AS på Real Madrids radar, med en prislapp på 80 miljoner euro (cirka 890 miljoner kronor).

Real Madrid väntas endast göra ett försök att värva Wharton om klubben först gör en stor försäljning. Flera Premier League-klubbar har också intresse för mittfältaren. Manchester United uppges ha störst intresse, men även Manchester City och Liverpool följer utvecklingen.

Wharton har spelat 46 matcher för Crystal Palace sedan han värvades från Blackburn Rovers för ett och ett halvt år sedan, och har gjort en träningslandskamp för Englands A-landslag.