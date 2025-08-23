Uppgifter: Postecoglou kan ersätta Nuno i Nottingham

Ange Postecoglou kan göra comeback i Premier League.

Enligt uppgifter kan han ersätta Nuno Espirito Santo i Nottingham Forest, där en spricka ska ha uppstått mellan tränare och ledning.

Nottingham Forest-tränaren Nuno Espirito Santo kan vara på väg mot Premier League-exit. Trots en stark säsong där klubben slutade sjua uppges en spricka ha uppstått mellan honom och klubbledningen, främst kring transferstrategin, enligt journalisten Ben Jacobs.

Espirito Santo väntas leda laget under helgens omgång, men hans framtid beskrivs som ”allt annat än trygg”.



Transferjournalisten Matteo Moretto uppger att Ange Postecoglou, som lämnade Tottenham i våras efter en tung säsong, skulle kunna bli hans ersättare.