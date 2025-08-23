Anna Oscarsson inför derbyt: ”De roligaste matcherna att spela”

AIK och Djurgården ska ännu en gång ställas mot varandra, men denna gången på Skytteholm och AIK:s hemmaborg.

Senast lagen möttes i maj var Djurgården överlägsna.

AIK har återstartat damallsvenskan med en vinst och en förlust. Mot Kristanstad vann AIK med 2–0 för att sedan förlora mot Malmö FF med samma resultat.

– En väldigt bra start fick vi mot Kristianstad. Där jag tycker vi gör mycket bra saker i den matchen. Sen så har vi 45 sämre minuter mot Malmö borta förra helgen. Där de gör en bättre halvlek än oss helt enkelt. Sen tycker jag att vi får tryck på dem i andra halvlek, men vi lyckas inte göra mål och göra verkligen match av det. Jag har ett bra läge ganska tidigt i andra halvlek som hade kunnat göra någonting med matchen, säger Anna Oscarsson till FotbollDirekt.

Derbyt mot Djurgården väntar härnäst för AIK. Sådana matcher är såklart även speciellt för publiken med tanke Råå den rivalitet som finns.

– Ja, men det är alltid de roligaste matcherna att spela, helt klart. Det blir kul att spela hemma och att ha publiken med sig.

Hur viktigt är det med att ha publiken med sig i en sån match där det kanske är mer än bara tre poäng på spel?

– Nej men jättejättemycket och det anser jag egentligen varje match. Man har känt av det nu, det började väl egentligen under senhösten förra säsongen. Oavsett hur många det är så är de igång från minut ett till 90 plus och ger oss energi varenda minut i matchen, så det betyder ju supermycket såklart.

Du har ju nu blivit en ganska rutinerad derbyspelare och varit med i många sådana stora matcher. Vad kan du ge för tips till era nyförvärv inför en sån här match?

– Ja, nu blir det mycket snack om fansen och publiken, men att ta hjälp av dem, att vi spelar hemma och sen. Framförallt bara att försöka njuta.

AIK mötte Djurgården i ett derby i våras, en matchen där Djurgården var totalt överlägsna och vann med 4–0 på Stadion i Stockholm. Nu väntar chans till revanch.

– Djurgården var nog våran absoluta plump under våren. Så att det som blir väldigt viktigt för oss är ju såklart att sitta ihop med försvarsspelet. Det lyckades vi inte i förra matchen. Att vara effektiva och göra mål på de lägena som man har.

AIK har dock vunnit ett derby på hemmaplan i år. När Hammarby kom till Skytteholm i våras vann hemmalaget AIK och en stor del till det var att försvaret höll ihop, något som AIK behöver göra även mot Djurgården för att kunna vinna.

– Mot Hammarby så, om något, så satt vi ihop försvarsmässigt i 90 minuter. Vi hade en matchplan som fungerade väldigt bra mot Hammarby under den dagen. Så att det var bara enbart hårt arbete och en jäkla lojalitet liksom i hela laget som gjorde att vi vann den matchen. Och sen har vi, men vi har varit starka liksom på hemmaplan. Och vi är det mycket tack vare våra supportrar och den stämningen som de bidrar till på Skytteholm. Så att tur vill jag nog faktiskt inte kalla det utan vi behöver lägga ner jobbet. Precis som vi gjorde mot Hammarby, så behöver vi göra imorgon också.

Derbyt spelas kl 13.00 under lördagen.