Tabelljumbon IFK Värnamo stärker truppen.

Kent-Are Antonsen ansluter på lån från Tromsø IL.





IFK Värnamo agerar. Under lördagen presenterade klubben en ny värvning. Mittfältaren Kent-Are Antonsen, 30, ansluter på lån från Tromsø IL – med en köpoption som gör övergången permanent efter säsongen.

Antonsen kommer med stor erfarenhet från Eliteserien, där han gjort över 250 matcher för Tromsø och noterats för 17 mål och 24 assist.

– Det är en laglojal, hårt arbetande mittfältare som med sin aggressivitet kombinerat med ett bra passningsspel ska hjälpa oss under hösten. När möjligheten fanns att få låna honom inklusive köpoption tog vi snabbt beslutet. Dialogen med Tromsø har varit mycket bra och gjort den här lösningen möjlig, säger sportchef Jörgen Petersson.



Antonsen tränar redan med laget och ser fram emot utmaningen i Allsvenskan.

– Jag ser fram emot att uppleva en ny kultur och hjälpa klubben på bästa möjliga sätt. Det här blir en spännande utmaning, säger norrmannen till klubbens hemsida.