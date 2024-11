Framgångarna stiger inte Fredrik Holmberg över huvudet: "Vet hur snabbt det kan vända"

ANNONS

Fredrik Holmbergs och Gais 2024 har varit ett riktigt succéår.

Men 45-åringen låter inte årets fina resultat stiga honom över huvudet.

– När man vet att det kan vända snabbt så tar man inte in allt för mycket, säger han till FotbollDirekt.

Gais slutade som nykomlingarna i allsvenska på sjätte plats.

Att Göteborgsklubben skulle placera sig på över halvan av tabellen och till med vara och slåss om Europaplatserna under hösten var det nog ingen som hade räknat med.

En huvudman i denna succé är tränare Fredrik Holmberg som det under hösten ryktats en hel del kring under hösten.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat intresse från Göteborgskonkurrenten BK Häcken för Holmberg, men den senaste tiden har det varit tystare kring 45-åringen som själv är tydlig med vad han vill.

– Mitt fokus är egentligen att jag trivs så bra i livet, jag trivs så bra där jag är. Jag utvecklas och laget utvecklas, så mitt fokus är att hitta en överenskommelse med Gais om en förlängning. Så känner jag, säger han till FotbollDirekt.

Det är tydligt på Holmberg att det i dagsläget inte är aktuellt med något klubbyte, han vill vara kvar.

– Ja, jag vill helst av allt vara kvar om vi hittar en överenskommelse vill säga.

– Jag har ett år kvar, men jag vill helst ha det avtalet förlängt och de vill klubben också. Nu är det diskussioner, båda parter ska vara nöjda, där är vi nu.

Förstår jag dig alltså rätt att du inte vill gå in i 2025 med ovissheten av ett utgående avtal, tolkar jag dig rätt då?

– Helst vill jag ha de förlängt, sen har jag inte någon jättestress om det är utgående om avsikten till slut är för båda parter är att förlänga det. Men överlag har jag ingen stress i det, jag är på en bra plats här.

– Sen är det naturligtvis så att det handlar om att vi ska komma överens, det är det jag menar mest.

Under årets gång har Holmberg och Gais fått en hel del beröm av media, andra kollegor och så vidare.

45-åringen är självklart tacksam över alla fina ord. men samtidigt låter han inte det stiga honom över huvudet. Han vet hur snabbt det kan vända i den här branschen.

– Det är väl kul att man får uppskattning för att man göra ett bra jobb, man vet också att branschen är sådan att rätt vad det är så känner en klubb att “nu är det dags att gå vidare”.

– Man vet att branschen är så speciell, sen hoppas jag att Gais vill ha mig i många år till och så, men när man vet att det kan vända snabbt så tar man inte in allt för mycket beröm, för mycket saker, jag tar inte riktigt in det på djupet. Sen är det klart att det finns många fina och bra klubbar, men just nu trivs jag väldigt bra där jag är och jag ser ingen anledning att stressa. Jag har aldrig varit sådan som person.

Avslutningsvis, spelare i din situation, det vill säga någon som gjort det väldigt bra, får ofta frågan om utlandet lockar. Hypotetiskt, är det ett mål eller en dröm för dig, att få ta dina tränarkunskaper utanför Sverige?

– Jag vet väldigt lite om framtiden, när mina barn blir lite större och sådär, därför är det ingen idé att stänga några dörrar om framtiden. Vad som eventuellt kan komma att ske senare i livet.

– Men just nu drömmer jag om att det ska gå bra för min familj här där vi bor, att livet här ska funka och att Gais ska utvecklas och bli en framgångsrik förening i allsvenskan. Där är mina drömmar nu.

TV: