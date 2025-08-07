Efter galna sekvensen: ”Missade tyvärr”

SOLNA. Han svarade för matchens prestation med en galen trippelräddning.

Halvminuten senare ställde sig stora delar av Nationalarenan upp för att applådera Kristoffer Nordfeldt.

Det uppfattade huvudpersonen inte själv i 2-1-segern mot Györi i Conference League-kvalet.

– Nej? Jag missade det tyvärr, säger AIK-målvakten frågande till FD.

Vid ledning med 2-0 i första halvlek trodde nog många av de närmare 18 000 åskådare att Györi skulle få in en reducering framför Norra stå, men Kristoffer Nordfeldt ville annat.

Han räddade inte bara en gång utan både två och tre i samma sekvens, något som ungrarnas svenske försvarare Alexander Abrahamsson kallade för ”helt sjukt” i intervju med FotbollDirekt efteråt.

Nordfeldt själv är mer sparsam med superlativen.

– Bra att man kan hjälpa laget. Typ så, säger Nordfeldt och rycker på axlarna.

Halvminuten senare när Nordfeldt skulle sparka iväg en liggande boll efter avblåsning ställde sig stora delar av publiken upp och applåderade sin målvakt. Det var dock inget som huvudpersonen själv la märke till.

– Nej? Jag missade det tyvärr, säger Nordfeldt som i 78:e minuten till sist tvingades kapitulera på en halvvolley från Milán Vitális.

– Klart man ville hålla nollan, det går inte att sticka under stolen med. 2-0 hade gett oss ett bättre utgångsläge än 2-1 inför returen.

Din lagkamrat Mads Thychosen säger att ni ska ner och göra klart jobbet i Ungern. Är du lika optimistisk kring avancemang till playoffet?

– Jag spelar fotboll för att vinna matcher. Självklart åker vi i mitt tycke ner för att vinna matchen, säger Nordfeldt som trots den med AIK-mått mätt skrala publiksiffran på 17 800 är mäkta imponerad av inramningen,

– De dryga 17 000 som var på plats i dag var helt fantastiska, konstaterar 36-åringen belåtet.

Nordfeldt är enligt Sportbladet överens med AIK om en kontraktsförlängning. Men landslagsmålvakten som kom till AIK 2021 från turkiska ligan är förtegen och vill inte kommentera något om det i den mixade zonen.

– Nej, jag vill inte säga något här och nu, avslutar Nordfeldt.