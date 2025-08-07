”Jag är säker på att vi gör klart jobbet i Ungern”

SOLNA. Mads Thychosen tycker det var onödigt att AIK släppte in Györi i matchen och dubbelmötet med reduceringen i 78:e minuten.

Men han känner ingen skräck inför returen på ETO Park i nordvästra Ungern.

– Jag är säker på att vi kommer åka ner dit och göra klart jobbet, säger dansken till FD.

AIK gick mot en minst sagt trygg och säker 2-0-viktoria hemma mot ungerska Györi i Conference League-kvalets tredje runda.

Mads Thychosen såg på från sin högerkant när först Dino Besirovic satte 1-0 på pass från Erik Flataker och därefter Bersant Celina som efter en soloprestation pricksköt 2-0.

– En jättebra första halvlek av oss, konstaterar dansken som inte alls är lika nöjd med andra halvlek på Nationalarenan i Solna inför närmare 18 000 åskådare.

– I andra gav vi deras spelare mer tid och vi blev till sist straffade.

Dansken syftar på reduceringen i 78:e minuten, läckert i nät på halvvolley från inhopparen Milán Vitális.

– Det var ett bra mål av dem. Det är inte mer med det, säger Thychosen.

AIK reser på onsdag nästa vecka ner till Ungern för retur på ETO Park dagen därpå. Thychosen tror på avancemang till playoffet i Conference League, detta trots att dubbelmötet tajtats till efter reduceringen från Györi i kväll.

– Europa är aldrig komfortabelt, men 2-0 och stängd match här hemma hade varit mer tryggt att åka ner med, säger högerbacken och fortsätter:

– Men vi har fortfarande ett fint utgångsläge och jag är säker på att vi kommer åka ner dit och göra klart jobbet. Jag är definitivt optimistisk.