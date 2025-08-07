Efter pyrotekniken på Lerkendal: ”Riskerar en extrem bot”
Strax efter att den andra halvleken drog igång brändes en stor mängd pyroteknik på Rosenborgs kortsida.
Det kommer också att få stora konsekvenser.
– Antagligen en bot på över 100 000 euro, säger Rosenborg-chefen Tore Berdal till norska VG.
Det var strax efter att den andra halvleken mellan Rosenborg och Hammarby i Conference League-kvalet drog igång som hemmalagets kortsida brände en stor mängd pyroteknik. Detta gjorde även Hammarby, om än i mindre skala.
Då rökutvecklingen blev så pass påtaglig valde huvuddomaren att blåsa av matchen för att invänta bättre sikt. Den bedömde han hade uppstått efter sisådär en minuts avbrott.
I och med användandet av pyroteknik, som är olagligt och inte enligt Uefas regler, kommer den norska klubben med största sannolikhet att straffas. Det berättar Rosenborg-chefen Tore Berdal.
– Vi förväntar oss saftiga sanktioner från Uefa. Antagligen en bot på över 100 000 euro (drygt 1,1 miljoner svenska kronor), säger han till VG och fortsätter:
– I första halvlek var det fantastiskt liv och stämning. Nu riskerar vi en extrem bot och stängda läktare som dämpar den här annars fina matchen.
Värt att notera i sammanhanget är att AIK fick böta 25 000 euro, eller 280 000 kronor, för användandet av pyroteknik och inkastade föremål i bortamatchen mot Paide Linnameeskond i sitt Europa-kval.
