Uppgifter: Inget bud har lagts på Xavi Simons

Han sägs själv ha öppnat dörren till Chelsea.

Trots detta kan han Xavi Simons bli kvar i RB Leipzig.

Detta då inga officiella bud har lagts på 22-åringen, enligt Jan Aage Fjørtoft.

För ett par år sedan pratades det om Xavi Simons som en av världens största talanger.

22-åringen har spelat för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven och RB Leipzig – där han nu befinner sig.

Däremot har den offensiva mittfältaren ryktats bort från Tyskland, och till Premier League.

Enligt Fabrizio Romano har spelaren själv öppnat dörren till Chelsea efter att ha samtalat med sina närmsta och en dialog mellan Chelsea och Leipzig sägs ha inletts.

Trots detta uppger nu den norske medieprofilen Jan Aage Fjørtoft att inga officiellt bud har mottagits av Bundesliga-klubben. Detta trots Chelseas påstådda intresse.

Vidare skriver Fjørtoft att Leipzig kan tänka sig att att släppa Simons under sommaren, men att de kräver 70 miljoner euro, omkring 781 miljoner kronor, för att släppa sin offensiva spets.

Den gånga säsongen spelade Xavi Simons 25 matcher i Bundesliga i vilka han gjorde tio mål och sju assist.

