Danska storklubbens smäll – föll stort på Island
Under torsdagen ställdes danska Brøndby mot isländska Vikingur Reykjavik.
Då åkte den danska storklubben på en förvånande smäll – med 3-0.
”Ett gigantiskt misslyckande, Brøndby förödmjukade”, skriver Tipsbladet.
Efter att, med nöd och näppe, besegrat färöiska Torshavn med 2-1 över två möten väntade spel mot isländska Vikingur Reykjavik för Brøndby i Conference League.
På Víkingsvöllur gick det dock inte riktigt som planerat för den danska storklubben.
Detta då det första mötet lagen emellan slutade med en 3-0-viktoria för islänningarna. I matchen gjorde svenske Oliver Ekroth, som bland annat spelat allsvensk fotboll för Degerfors, mål.
Efter matchen var rubrikerna inte direkt nådiga i den danska pressen.
”Gigantiskt misslyckande, Brøndby förödmjukade”, skriver Tipsbladet.
”Brøndby förnedrade på Island”, fyller Bold i.
Returmatchen mellan lagen spelas i Danmark nästa torsdag.
