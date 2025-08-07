Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Danska storklubbens smäll – föll stort på Island

  Author image

    Tor Sundberg

    • Webbredaktör

    

    

    Under torsdagen ställdes danska Brøndby mot isländska Vikingur Reykjavik.
    Då åkte den danska storklubben på en förvånande smäll – med 3-0.
    ”Ett gigantiskt misslyckande, Brøndby förödmjukade”, skriver Tipsbladet.

    Efter att, med nöd och näppe, besegrat färöiska Torshavn med 2-1 över två möten väntade spel mot isländska Vikingur Reykjavik för Brøndby i Conference League.

    På Víkingsvöllur gick det dock inte riktigt som planerat för den danska storklubben.

    Detta då det första mötet lagen emellan slutade med en 3-0-viktoria för islänningarna. I matchen gjorde svenske Oliver Ekroth, som bland annat spelat allsvensk fotboll för Degerfors, mål.

    Efter matchen var rubrikerna inte direkt nådiga i den danska pressen.

    ”Gigantiskt misslyckande, Brøndby förödmjukade”, skriver Tipsbladet.

    ”Brøndby förnedrade på Island”, fyller Bold i. 

    Returmatchen mellan lagen spelas i Danmark nästa torsdag. 




