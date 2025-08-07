Danska storklubbens smäll – föll stort på Island

Under torsdagen ställdes danska Brøndby mot isländska Vikingur Reykjavik.

Då åkte den danska storklubben på en förvånande smäll – med 3-0.

”Ett gigantiskt misslyckande, Brøndby förödmjukade”, skriver Tipsbladet.

Efter att, med nöd och näppe, besegrat färöiska Torshavn med 2-1 över två möten väntade spel mot isländska Vikingur Reykjavik för Brøndby i Conference League.

På Víkingsvöllur gick det dock inte riktigt som planerat för den danska storklubben.

Detta då det första mötet lagen emellan slutade med en 3-0-viktoria för islänningarna. I matchen gjorde svenske Oliver Ekroth, som bland annat spelat allsvensk fotboll för Degerfors, mål.

Efter matchen var rubrikerna inte direkt nådiga i den danska pressen.

”Brøndby förnedrade på Island”, fyller Bold i.

Returmatchen mellan lagen spelas i Danmark nästa torsdag.









