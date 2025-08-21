Prenumerera

AIK-beskedet: Johan Hove skadad

AIK har åkt på en smäll.
Mittfältaren Johan Hove är skadad.
Det bekräftar klubben udner torsdagen.

AIK kommer senast från en tung förlust mot IFK Göteborg i allsvenskan. Nu kommer ytterligare ett bakslag för klubben.

Under torsdagen meddelar ”Gnaget” att mittfältaren Johan Hove är skadad. 24-åringen ådrog sig en vadskada i matchen mot Blåvitt och gör rehab i gym, meddelar klubben.

Hove saknades därtill i AIK-truppen i cupmatchen mot Hudiksvall FF.

Johan Hove har hittills spelat i samtliga matcher i allsvenskan för AIK den här säsongen och står noterad för sex mål.

