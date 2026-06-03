Uppgifter: Barcelonas bud på Rashford motades i dörren

FC Barcelona vill behålla Marcus Rashford.

Då får de dock vara beredda med mer än 15 miljoner euro.

Det budet ska ha motats i dörren av Manchester United, enligt uppgifter.

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Marcus Rashford är ett av mest omskrivna namnen i transfervärlden.

Kommer han att stanna i FC Barcelona, återvända till Manchester United eller byta klubb helt och hållet?

Yttern själv har gjort det tydligt att han helst av allt stannar i ”Barca” efter sitt lån och den spanska klubben sägs också vilja behålla 28-åringen. Nu har man också lagt ett bud på spelaren.

Det ska, enligt Daily Mail, ligga på 15 miljoner euro (cirka 163 miljoner kronor) och ha avvisats från United. Det beror delvis på att ”Barca” nyligen värvade en annan engelsman, Anthony Gordon, för hela 70 miljoner kronor samt att man helt enkelt kräver mer.

Vidare gör uppgifterna gällande att den röda Manchester-klubben ämnar att kalla tillbaka Rashford till träning med laget efter sommarens VM.