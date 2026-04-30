AIK:s födelsedagshälsning till Kung Carl XVI Gustaf 

Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 år.

Nu har AIK skickat en gratulation till klubbens beskyddare och hedersledamot.

I dag fyller Kung Carl XVI Gustaf 80 år. Detta firas hela dagen och avslutas med en gala på slottet. Nu får han en speciell gratulation.

Kung Carl XVI Gustaf har fått en hälsning från AIK. Kungen har en speciell roll i klubben. Kungen är beskyddare och förste hedersledamot, en roll han ärvde från sin farfar.

”👑 Allmänna Idrottsklubben skickar våra varmaste gratulationer till klubbens beskyddare och förste hedersledamot Carl XVI Gustaf som i dag fyller 80 år. Kung Carl XVI Gustaf ärvde år 1973 titeln som AIK:s beskyddare och förste hedersledamot av sin farfar, kung Gustaf VI Adolf, som åtog sig titeln redan som kronprins år 1907” skriver AIK på Instagram.

AIK ligger just nu på en nionde plats i allsvenskan.