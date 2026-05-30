Bekräftat: Billy Gilmour missar VM för Skottland

Skottland har åkt på en riktig snyting inför VM.

Detta då stjärnan Billy Gilmour har skadat knät och missar mästerskapet.

”Jag är förkrossad för Billys skull”, säger förbundskapten Steve Clarke i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det återstår drygt två veckor innan Skottland spelar VM-premiär mot Haiti. I dag, söndag, spelade man en träningsmatch mot Curaçao.

I den drog Napoli-stjärnan Billy Gilmour på sig en knäskada som man befarade kunde göra deltagandet i VM osäkert för 24-åringen.

Nu står det klart att knäskadan är så pass illa att mittfältaren inte kommer att kunna delta i mästerskapet. Det meddelar det skotska fotbollsförbundet på sin hemsida.

”Alla som är involverade i landslaget önskar Billy ett snabbt tillfrisknande. Han kommer nu att återvända till sin klubb Napoli för att påbörja sin rehabilitering”, skriver förbundet.

Förbundskapten Steve Clarke: ”Oerhört grymt”

– Jag är förkrossad för Billy eftersom han har varit en oerhört viktig del av vårt VM-kval. Tidpunkten för den här skadan är så oerhört grym, och vi lider alla med honom, säger Clarke i ett uttalande och fortsätter:

– Han vet vad vi alla tycker om honom, både som fotbollsspelare och som person. Även om inga ord kan ge honom någon tröst i kväll är jag övertygad om att Billy har många stora mästerskap framför sig i framtiden.

