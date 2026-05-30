Uppgifter: Planerar monsterbud – Yohanna kan krossa transferrekordet

Mycket talar för att Zadok Yohanna lämnar AIK under sommaren.

Minst lika mycket talar för att han kommer att säljas för stora pengar.

Enligt Expressen planerar Brighton ett monsterbud på 18-åringen.

FotbollDirekt kunde, så sent som i onsdags, berätta att Benfica hade gett sig in i jakten på AIK:s juvel Zadok Yohanna – och att Real Madrids intresse inte hade stagnerat.

Nu skriver Expressen att ännu en klubb ger sig in i jakten på nigerianen, och att de planerar för att lägga ett jättebud.

Det handlar om Brighton & Hove Albion som kan komma att buda 22-23 miljoner euro, eller 235-245 miljoner kronor, på Yohanna. Det hade i sin tur inneburit att det allsvenska transferrekordet får en ny ägare. Det nuvarande innehas, enligt transfermarkt, av Lucas Bergvall till Tottenham för omkring 20 miljoner euro.

Tidningen skriver vidare att Premier League-klubben har AIK-yttern som ett av sina prioriterade transfermål under sommaren.

Under sin tid i AIK har Yohanna spelat 18 matcher i vilka han har gjort fem mål och fyra assist.