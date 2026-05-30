Monumental besvikelse i Arsenal: ”Gör verkligen ont”

De hade chansen att ta sin första Champions League-titel någonsin.

Då brände Gabriel Magalhães den sista straffen vilket gav segern till PSG.

– Det är svårt att hitta orden, säger Declan Rice efter matchen.

Kai Havertz gjorde 1-0 i den femte minuten. Ousmane Dembélé kvitterade i mitten av den andra halvleken.

En mållös förlängning senare väntade ett straffsparksavgörande för Arsenal och Paris Saint-Germain. I potten låg en Champions League-titel.

Gonçalo Ramos, gjorde mål – likaså Viktor Gyökeres och Désiré Doué. Därefter stegade Eberechi Eze fram – och missade målet.

Efter att Nuno Mendes elvametersspark räddats av Raya gjorde samtliga skyttar mål fram till att mittbacken Gabriel hade chansen att ta straffavgörandet till sudden death. Då sköt mittbacken högt över – i vad som var hans första straff någonsin.

– Det gör ont i själen när man ser sådana här bilder. Han kanske aldrig glömmer det i sitt liv, sade Fredrik Ljungberg i Viaplays kommentering.

Declan Rice, som gjorde mål på sin straff, försökte att sätta ord på sina känslor.

– Det är svårt att hitta orden, säger Rice enligt Sportbladet och fortsätter:

– Det gör verkligen ont, men det kommer inte att definiera den här gruppen.

Martin Ødegaard, kapten i ”The Gunners”:

– Det är ett tufft sätt att förlora på. Det är små marginaler som avgör en sådan här match, speciellt på straffar, säger norrmannen.



