Uppgifter: AIK:s guldhjälte provspelar med Halmstads BK

Han vann SM-guld med AIK 2018.

Nu kommer Oscar Linnér att provspela med Halmstads BK.

Det rapporterar Hallandsposten.

I dag spelade Halmstads BK sin sista match för vårsäsongen, då man gästade Malmö FF och föll med 5-2.

Det var även det sista som målvakten William Lykke gjorde i HBK under sin utlåning, då han kommer att återvända till Nordsjælland.

Således är Stuart Baxters lag i behov av en ny burväktare som ska konkurrera med Tim Rönning.

Det kan bli den före detta guldhjälten i AIK – Oscar Linnér. Enligt Hallandsposten kommer den 29-årige burväktaren att provträna med den allsvenska klubben.

– Planen är att han ska ansluta när vi samlas igen efter semestern kring den 11 juni, säger Stuart Baxter till tidningen.

Oscar Linnér är klubblös sedan i vintras, då han lämnade finska FC KTP.