AIK:s glädjebesked – nyförvärvet tillbaka i full träning

Det var i december som AIK värvade in William Hofvander, 22.

En månad senare råkade han ut för en fotskada.

Nu är nyförvärvet från Umeå FC tillbaka i full träning.

Den 28 december förra året presenterade AIK ett nyförvärv från Umeå FC som då hade tagit steget upp från Ettan till Superettan.



Han heter William Hofvander och är 22 år gammal.



En månad efter att anfallaren presenterades råkade han ut för en fotskada – som har hållit honom borta från såväl spel som träning med laget sedan dess.



För en vecka sedan menade Hofvander själv att han närmade sig full form.



– Jag känner mig stark. Snart kan jag köra med laget. Jag tar det lite dag för dag, men det är väl två veckor kvar, kanske, sade han till Expressen då.



Nu kommer ”Gnaget” med positiva besked. Under tisdagen meddelar klubben att anfallaren är tillbaka i full träning.



Utöver det är även Taha Ayari och Filip Benkovic med för fullt när laget tränar.



Hela AIK:s truppstatus:



Danilo Al-Saed:

Skadade vänster knä i träningsmatchen mot FC Nordsjälland den 7 februari 2025 och gjorde tio dagar senare ett ingrepp. Den 6 mars gjordes ett nytt ingrepp. Gör nu rehab i gym.



Abdihakim Ali:

Skadade baksida lår under ett träningspass den 22 april 2025. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema.



Taha Ayari:

Åter i full träning.



Filip Benković:

Åter i full träning.



Eskil Edh:

Ådrog sig en stressfraktur i ryggen under slutet av säsongen 2024. Gör nu rehab i gym.



Martin Ellingsen:

Skadade höger fot i bortamatchen mot Kalmar FF den 3 mars 2024. Opererades vecka 9 och gör nu rehab i gym.



William Hofvander:

Åter i full träning.



Charlie Pavey:

Efter en längre period av ryggsmärtor har ett beslut tagits om att spelaren behöver rehabilitering – gör nu därför rehab i gym.



Andreas Redkin:

Skadade korsbandet i vänster knä i hemmamatchen mot IFK Norrköping FK den 6 april 2025. En operation kommer göras inom kort och därefter följer en längre tids rehabilitering.

Källa: AIKfotboll.se